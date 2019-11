Acusada de intento de asesinato por cortar el pene al hombre que cree que violó y asesinó a su hija de 5 años

Los hecho sucedieron el pasado agosto cuando la madre de la menor, Veronique, no encontraba a su hija Chantelle , que se había quedado en casa con un amigo. Iniciaron una búsqueda durante toda la noche y finalmente encontraron su cuerpo sin vida en un baño público.

Un mes después del crimen, la familia Makwena aseguró haber encontrado al responsable de la muerte de la menor, y durante un duro enfrentamiento con él, las acusadas le cortaron el pene. La madre fue arrestada y permaneció dos semanas en la cárcel hasta que la ONG Enough is Enough recaudó fondos para pagar su fianza.