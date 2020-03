Las 15 cosas con más bacterias de tu casa: el váter no es lo peor

4. El cesto de la ropa sucia : debemos tener muy presente que en él introducimos ropa sudada, manchada e incluso con restos de alimentos. Pese a esto, no lo lavamos todo lo que deberíamos.

5. Las almohadas : en ellas cada noche dejamos restos de piel, pelo o saliva. Sin dejar de lado a los ácaros, que las aman. Si no queremos que acaben con más vida que nosotros, no deberían pasar los meses sin lavarla.

No muy lejos, la cocina es otro de los espacios de nuestro hogar que alberga numerosos objetos cargados de bacterias.

6. El fregadero : aunque no lo creas, alberga mucha más suciedad que nuestro cuarto de baño. Y a la pregunta de cómo puede ser eso, es sencillo: ponemos más atención en desinfectar el servicio mientras que creemos que con un estropajo y un poco de jabón es suficiente para el fregadero.

9. La nevera : debemos aprender a limpiar correctamente nuestros electrodomésticos o seguirán siendo una fuente de bacterias. ¿El motivo? No limpiamos a tiempo los derrames, los restos de comida que se caen o la simple pereza que nos da vaciarlos para limpiarlos a fondo.

10. Las bolsas reutilizables: no las lavamos jamás y en ellas metemos todo lo que compramos en los supermercados y que por supuesto, no está lavado. Además de que no hacemos otra cosa que pasearlas de un lado para otro.