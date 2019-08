Comida, medicinas... Todo lo que puedes llevar en tu equipaje de mano cuando vuelas

Si algo tiene este puente del 15 de agosto es que no hay nadie en casa. Casi toda España aprovecha para tomarse unos días de vacaciones. Y para que todo vaya bien en esos días de descanso, es fundamental hacer una buena maleta. Si viajas en avión y quieres evitar alguna cola y algunos euros, el secreto está en llevar solo equipaje de mano. Pero ¡ojo!.. Hay muchas cosas que no se pueden llevar en la cabina del avión. Te explicamos cuáles están permitidas y cuáles no.