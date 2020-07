Cósima Ramírez: "Es clave educar e inspirar a las más jóvenes para cambiar el futuro de todos"

Sara García , piloto de Rally que hizo historia en el Dakar, Nerea Luis , ingeniera informática, o Sara Cantalapiedra , bombera, son algunas de las mujeres que componen el libro ilustrado "Inspiring Stories by Evax" , que recoge cinco historias de superación y esfuerzo que pretenden ser ejemplo de inspiración para las jóvenes.

"Me parece un proyecto muy emocionante. He vibrado al instante y les he dicho que contaran conmigo para lo que quisieran", explica. Cósima ha apoyado esta iniciativa que recoge relatos de superación y de esfuerzo llenos de optimismo.