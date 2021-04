Crean una muñeca, Rosie Boo, con síndrome de Down inspirada en una niña real

La compañía de juguetes irlandesa Lottie Dolls ha creado una muñeca , de nombre Rosie Boo, con síndrome de Down , inspirada en una niña británica de seis años con esta condición. El cofundador de la firma, Ian Harkin, decidió llevar a cabo el proyecto después de que los padres de Rosie Barnett salieran en prensa con una versión de tamaño real de la casa del árbol de Lottie Dolls en su jardín.

La pequeña fue fotografiada para la cuenta de Twitter de la empresa. En las imágenes se le puede ver radiante de alegría mientras juega con la muñeca inspirada en ella, que incluso lleva su mismo corte de pelo. La muñeca se puede encargar en la web de Lottie. Parte del dinero de cada venta (cuesta 24,99 euros) se destinará a una organización benéfica para el síndrome de Down llamada Andover Twenty1.

"Estamos encantados de que podamos crear conciencia sobre el síndrome de Down y educar a los niños sobre las diferencias que conlleva el síndrome de Down y lo que hace que estos niños sean especiales", dijo el padre de Rosie, Jason Kneen.

Gran reconocimiento para Miniland

Por otra parte, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) seleccionó como 'mejor juguete elegido por el jurado del año 2020' la colección de muñecos con síndrome de Down fabricada por Miniland , una empresa de más de medio siglo de antigüedad asentada en la localidad alicantina de Onil. El jurado se decantó por este producto entre 81 juguetes diferentes de 24 marcas de jugueteras españolas.

Según explicó la directora de marketing de la empresa, Victoria Orruño, el premio recayó en una colección compuesta por dos muñecas y dos muñecos con síndrome de Down, dos de ellos de raza caucásica y otros dos africanos. Esta colección está integrada dentro de la línea Miniland Dolls, que la empresa viene desarrollando desde hace tiempo y que trabaja la diversidad. Por ello también incluye muñecos asiáticos o latinoamericanos y, no hace mucho tiempo, ha lanzado un modelo afroamericano.

Regalo especial para Olive

Olive deja escapar un "ooooohhhh" gigante mientras mira con asombro y conmoción a su nuevo juguete, antes de sostener a su muñeca en un fuerte abrazo, darle palmaditas en la espalda y besarla en las mejillas. Hablando del hermoso momento, Kimberly dijo: "Me sentí muy orgullosa al ver su reacción, se notaba que le encantaba".

Kimberly reveló que cuando tenía once semanas de embarazo, los médicos le dieron un 95% de posibilidades de que Olive tuviera síndrome de Down. Y subrayó que, desde que nació, la pequeña no ha traído nada más que alegría a la vida de su familia.