Investigan en Mieres a un criador de perros por maltrato y abandono de animales

Fue en una inspección rutinaria a una clínica veterinaria cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) hallaron al perro "prácticamente inmóvil", con un cuadro de hipotermia y deshidratación severa que ya estaba siendo tratada.



El cánido no estaba identificado con microchip, y según los agentes "todo parece indicar que la mutilación de las orejas fue fruto de una intervención no facultativa".



Los agentes del Seprona iniciaron una investigación encaminada a esclarecer los hechos, dando como resultado la localización del presunto autor, un hombre de 25 años criador de perros. La investigación permitió saber que el presunto autor, una vez que le había producido las heridas al animal y viendo que éste no le valdría para su negocio de criador de perros, se desentendió del mismo regalándose a un conocido, el cual, vista las heridas decidió llevarlo al veterinario.