Atroz crimen en Honduras: un hombre descuartiza a su pareja y mete su cuerpo en un barril de un taller

Los propietarios del taller acudieron sobre las 9 de la mañana al lugar, y se extrañaron de que el acusado no hubiese abierto todavía el local. Al llamar a la puerta salió, con un machete en la mano, asegurando que no iba a abrir la puerta. Ante esto, los propietarios llamaron inmediatamente a la policía, que acudió al local. Lograron entrar al taller y se encontraron el cuerpo de la mujer en el interior del barril, por lo que fue arrestado. El acusado no negó en ningún momento su implicación en el brutal asesinato.