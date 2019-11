Acusado de asesinar a un joven en Rivas: " no se dónde está el cuerpo"

Ante la madre de la víctima y su hermano Ceballos ha hecho su alegato final pidiendo perdón."No hay día que me levante y no me arrepienta de lo que hice", ha alegado el acusado, que se enfrenta a 13 años de cárcel por un delito de homicidio y profanación del cadáver.

"Esto no tenía que haber pasado. Pero a veces las drogas te hacen actuar de una manera en la que no deberías. Tuve miedo y me defendí, pero yo no hice lo que dicen, porque no se dónde está el cuerpo", ha insistido Ceballos, que reconoció ante el tribunal que había matado a su amigo en defensa propia. Sin embargo, ha negado haber descuartizado y quemado el cuerpo, tal y como sostiene la fiscal.