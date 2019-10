El crimen violento en EEUU cae cuando aumenta el nivel de polen

Un estudio publicado en el 'Journal of Health Economics' descubrió que cuando el recuento de polen es inusualmente alto en las grandes ciudades, los delitos violentos disminuyen en gran medida.

El equipo analizó los niveles de delincuencia en localidades como Chicago y Nueva York. Descubrieron que si bien hubo una disminución notable en los delitos violentos cuando el polen era alto, este efecto no se observó en los delitos contra la propiedad , lo que generalmente requiere más planificación previa. Al parecer, los delitos planificados previamente no son cancelados por los delincuentes después de que verifican el recuento de polen.

Sugieren que la razón por la que está ocurriendo la disminución de la delincuencia violenta no es un efecto extraño del polen en la química del cerebro de las personas alérgicas, ni que las personas tuvieran menos oportunidades de cometer delitos porque permanecieran en el interior lejos del polen. También hubo una disminución de la violencia doméstica.

En resumen, la gente puede estar demasiado somnolienta por la fiebre del heno para cometer crímenes. Los autores dicen que esto muestra cuán sensible es el crimen a los shocks de salud, y no es solo que los crímenes se retrasen tampoco. El estudio encontró que en los días de alto polen el crimen violento se redujo, mientras que las personas que pudieron haber cometido violencia fueron incapacitadas debido a alergias, pero no hubo un aumento correspondiente en el crimen en los días siguientes a medida que se recuperaron.