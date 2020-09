Me salvó sacar la placa: el descarnado testimonio de la testigo policía en el crimen de la viuda negra de Alicante

La policía que sorprendió a los acusados estaba paseando por la cantera con un amigo, y al apoyarse en la barandilla escuchó gritos, no de auxilio sino de dolor, desgarradores. Vio entonces a dos personas y una mujer. Una le acometía y el otro iba hacia atrás y perdiendo el equilibrio. La agente bajó corriendo hacia donde se encontraban ellos porque vio que no era una agresión normal y al llegar al lugar de los hechos, lo que contempló se lo demostró. El testimonio de la agente de policía testigo del llamado crimen de la viuda negra de Alicante no deja dudas.

"Creo que lo único que me salvó fue sacar la placa y decir que era policía. No vi cómo Francisco se deshizo del destornillador. Estaba más preocupada por mi seguridad, porque si me enganchan entre los dos estaba perdida". Es una de las frases que resuenan en la mente tras escuchar a la policía, testigo involuntaria, convertida en el obstáculo imprevisto que Conchi y Paco no se esperaron nunca encontrar en lo que aparentemente era el crimen perfecto. Se ha escuchado en un juicio donde Conchi ha justificado llevar guantes e ir vestida y abrigada de negro porque tenía frío y señalar a una tercera persona el asesinato de su marido en un matrimonio que apenas duró 15 días.