El consejo de Cristina Medina, actriz de 'La que se avecina', en su batalla contra el cáncer: "El sexo, pa'lante"

Cristina Medina, actriz de 'La que se avecina', tiene cáncer de mama

La intérprete publica sus reflexiones durante esta batalla en las redes sociales

Ha aconsejado a quienes lo padecen que practiquen sexo

La actriz Cristina Medina, conocida por interpretar a Nines Chacón en 'La que se avecina', reveló a finales de septiembre en su perfil oficial de Instagram que padecía cáncer de mama. Desde entonces, la actriz sevillana ha mantenido el contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, donde comenta sus reflexiones durante esta batalla.

El jueves, precisamente, la intérprete tiró de humor para aconsejar a aquellas que están en su misma situación y sus parejas o "equipos de mantenimiento" que no dejen el sexo atrás durante esta etapa. "El sexo, pa'lante", animaba.

Con una "pelucota" puesta, "porque me voy a un evento de estos de artistas y total que me ha arreglado", Cristina Medina compartía con sus seguidores un nuevo vídeo con una reflexión que, aseguraba, le "ha servido": "Va para las que tengáis esta enfermedad tan 'entretenida' y para sus parejas si las tenéis y si no pues para el equipo de mantenimiento que también es estupendo, que es el sexo, por favor, os lo pido".

Una tiene la autoestima a la altura del pecho de una culebra, no te sientes sexy

"Yo sé que cuesta al principio mucho porque una tiene la autoestima a la altura del pecho de una culebra, no te sientes sexy, te cuesta mucho más porque desde que tú empiezas hasta que tu mente se libera y puedes estar en el tema de la playa pasa un rato", reconocía, animando a todos a que "aunque cueste, porque cuesta, vale, cuesta al principio; si le vais cogiendo el rollo ya veréis que también se puede".

"Por supuesto, las que tengáis pareja pues es un momento de descubrir cosas nuevas. No hay por qué llegar al final, hay que entretenerse, divertirse como antes. Pero para la que no haya tal, pues es el momento de estar entretenida con tu pareja, un masaje, un rollo y luego pues lo que surja, surge. Y, las que no, las que seáis más de tener un equipo de mantenimiento (que eso es gloria bendita, también te lo digo, aunque cuesta tenerlo en el banquillo), pues estas personas, lo mismo, gloria bendita", añadía, reiterando "el caso es que mi consejo es, de verdad, no dejarlo, porque si tú lo dejas, él te deja a ti" antes de concluir: "Pues esa es mi reflexión, el sexo, pa’lante, por Dios. Porque ya luego una vez terminado, tú te quedas más a gusto que un arbusto, ya me entendéis, ya no me extiendo más. Un besito, fuerza al tema de la playa y a verlas venir, pero bueno, qué vamos a hacer, es lo que nos ha tocado, un besazo fuerte y pa'lante".

A finales de septiembre, con gafas de sol, labios pintados de rojo, un pañuelo que cubre su cabeza y un sombrero, Cristina Medina comunicaba a todos sus seguidores en un vídeo la noticia de su diagnóstico: "Quiero hablaros de algo circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente".

Tras anunciar a todos sus seguidores esta noticia, la actriz ha estado utilizando esta publicación para reivindicar y pedir más ayudas para todos aquellos enfermos de cáncer. "Lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para explicar un par de cosas que solo lo pueden entender lo que lo están pasando y los que los acompañan. Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero hay una cosa... No son suficientes las ayudas que da el Estado".

"Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel, todo... Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros y no padezco nada a la hora de, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene. Entonces, no solo me gustaría que el Gobierno hiciera poco a poco acopio de esto porque hay muchas maneras de combatir esto que no se investigan", relataba la actriz sevillana.

La actriz ha reivindicado más ayudas contra el cáncer

Tras esta reivindicación, Cristina Medina pedía a todos aquellos que acompañen a los enfermos de cáncer que les ayuden económicamente ya que los gastos que conlleva esta enfermedad son demasiado altos. "Las cremas oncológicas para tu calva son un dineral, los turbantes, los gorros... No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor".

Por eso, Cristina Medina animaba a todos aquellos familiares y amigos de los pacientes con cáncer que ayuden a los enfermos. La artista ha sugerido ideas como regalar los turbantes, ayudar con la acupuntura para poder rebajar la ansiedad o crear un crowdfunding para poder cubrir los gastos médicos y personales de todos y todas los enfermos y enfermas de cáncer.

Además, la actriz destacaba la importancia de la ayuda económica. "La fuerza nos la sacamos al final, lo que no nos sacamos son los billetes del coño que nos pueden llegar a hacer falta", animando a todos aquellos que puedan aportar una pequeña cantidad económica a los pacientes de cáncer.