Las claves por las que investigadores, juez y fiscal apuntan a Aitor como presunto asesino de Janet

Confiesa que si no ha declarado ante el juez ha sido por su propia indicación y que el otro detenido no le incriminó. Reconoce los antecedentes por delitos contra la salud pública de su defendido, pero que de eso a un delito de homicidio hay un paso.

Aitor está en el punto de mira de todos y el perfil de su personalidad, según ha desvelado una de sus exparejas al programa de Ana Rosa despierta suspicacias. "Es una persona manipuladora, calculadora, tienes muchos cambios de actitud. Mi relación con él era un calvario, es un maltratador psicológico. Estoy con la familia de Janet, si lo ha hecho, que lo pague". La ex pareja de Aitor cuenta que lleva un año sin saber nada de él y que quiere permanecer ajena a la polémica. "Me quiero mantener al margen, yo no tengo nada que ver". Pero su descripción de Aitor no le hace ningún favor.