A las 19:30 estaban vivas, visitando a los padres de Tomás

Fue la última vez que las vieron, pero luego los padres contarían que Tomás se despidió de una manera extraña

Beatriz denunció la desaparición y llamó y habló con Tomas en repetidas ocasiones

La Guardia Civil busca pistas en el mar, la vivienda de Tomás y en las 3 fincas propiedad de la familia. Dos hipótesis a la vez, secuestro y homicidio, y una cronología. A las 17 horas, la tarde el martes 28, Tomás Gimeno recogió a sus hijas. Primero a la pequeña Anna, de 1 año, en el domicilio materno, después en el colegio a Olivia de 6 años. A las 19:30 estaban vivas, visitando a los padres de Tomás. Fue la última vez que las vieron, pero luego los padres contarían que Tomás se despidió de una manera extraña. El tono lo interpretaron como una despedida, pero no dijeron dónde iban.

21:00 Beatriz llega a la casa a recoger a las niñas

Sobre las 21:00 horas la madre llegó a la casa de su expareja para recoger a sus hijas. No estaban y por teléfono Tomás le dijo que se las devolvería después de cenar. Beatriz recoge unos cuadros del exterior de la vivienda que le había dejado su ex. No tenían convenio regulador, ni sentencia judicial para las visitas.

21:00 Tomás carga su lancha

Pero a esa hora Tomás cargaba su lancha en el puerto de la Marina, ni rastro de las niñas en la cámara del puerto, aparentemente; se vieron bolsos, maletas y dos petates grandes tipo militar. También embarcó la silla del coche de la niña pequeña que ha sido encontrada en altamar. En el coche dejó una manta de niña, dos mochilas, un biberón de agua y un dibujo. El recibo de viajes que había es de hace tiempo. Por eso no se lo llevó la Guardia Civil.

21:59: Beatriz vuelve a llamar a Tomás y este le dice que no las va a volvar a ver más

A las 21:59 viendo que las niñas no llegan con Tomás, Beatriz le vuelve a llamar. Es la primera discusión. Y la primera vez que él verbaliza que “se va a encargar bien de las niñas y que no iba a saber más de ellos”. Beatriz asustada va al cuartel de la Guardia Civil de Radazul.

22:30 Beatriz vuelve a llamar a Tomás y pone una denuncia

Hace dos llamadas a las 22:30 y 22:40 y Tomás se mantiene en que no las va a volver a ver. Pone una denuncia pero los guardias están instruyendo otras diligencias por una presunta agresión sexual. Toman nota pero no ocurre nada. Beatriz sigue en el exterior esperando. Los guardias llaman a Tomás pero no contesta. Y Beatriz dice que volverá más tarde.

23:30 Tomás vuelve al puerto

A las 23:30 Tomás volvió al puerto. El controlador lo ve. No se sabe dónde estuvo con la barca. Tomás muy nervioso le dice que necesita un cargador de móvil que ha olvidado en casa. No le importa el toque de queda y va a una gasolinera a comprarlo. Estuvo 20 minutos cargando y zarpó de nuevo a la media hora después de la media noche. Beatriz le había intentado llamar antes de las 00:00 horas pero no contestaba.

1:30 Beatriz y Tomás hablan de su relación y él le dice que se irá lejos y que ella no verá más a las niñas

Beatriz consigue hablar con él a la 1:30 y mantienen una conversación larga, sobre su relación. Tomás le dice que “se va a ir lejos y que no va a volver a ver a las niñas”. Beatriz no vuelve a saber de él.

6:00 Beatriz vuelve al cuartel

A las 6:00 Beatriz de la mañana vuelve al cuartel y llama repetidamente al teléfono de su expareja. No contesta. Desde Radazul, los guardias la llevan a La Guardia Civil de Candelaria. Lo único que ha podido averiguar es que Tomás se ha despedido de todos sus amigos.