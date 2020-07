El complejo croquis aéreo para evitar que los aviones choquen entre sí en el cielo

Con la llegada a la nueva normalidad hemos vuelto a ver aviones surcando el cielo, después de que el sector aéreo fuese uno de los más afectados por la crisis de la COVID-19. El regreso de los vuelos, aunque todavía no a pleno potencial, nos refresca una pregunta muy recurrente: ¿Cómo hacen los aviones para no chocarse entre sí? Es cierto que durante estos meses pasados ha habido menos aeronaves en movimiento, pero, por ejemplo, el 25 de julio se llegaron a realizar hasta 230.000 trayectos en 24 horas en todo el mundo. El croquis o mapa celestial que hay que diseñar para que todo eso no colapse es complejo de realizar, pero no imposible.