El debate nunca tiene fin con las mascarillas . Desde su aparición estelar en España, al principio no se recomendaba a la población general y ahora es de uso obligatorio, la eficacia de las mascarillas siempre estuvo en tela de juicio. Sin embargo, numerosos estudios ya han demostrado que limita de manera determinante el contagio de coronavirus . Pero esto no termina aquí, la disputa se sitúa ahora en si se deberían recomendar mascarillas con mas protección para intentar evitar los aerosoles en espacios cerrados en lugar de las quirúrgicas, higiénicas o de tela.

Las declaraciones del investigador del CSIC, José María Lagarón al diario Nius , dejando claro que "las mascarillas quirúrgicas no valen para interiores" han vuelto a poner sobre la mesa una realidad: ¿Usamos las mascarillas adecuadas en cada lugar para combatir el virus? ¿Usamos las que hay disponibles? ¿El negocio de las mascarillas fomenta el uso de no adecuadas?

"Más que tratarse de virus o bacterias, la importancia de cuándo usar un tipo u otro de mascarilla tiene que ver con los mecanismos de transmisión de los virus o bacterias. Entonces, cuando el mecanismo de transmisión es principalmente a través de gotas, las mascarillas pueden ser importantes , pero no tienen tanta importancia que cuando el mecanismo de transmisión es mediante aerosoles pequeños . En esos casos tienen que ser mascarillas con un filtrado mucho más fino (FFP2) . Por ejemplo, podría darse un caso como puede ser con el sarampión. El virus se puede quedar durante varias horas en una habitación y se contagian todas las personas que pasan por ahí", detalla el especialista de la SEE.

Las enfermedades transmitidas por aerosoles tiene tasas de letalidad 20 veces superior al covid

Las mascarillas más accesibles no siempre son las más adecuadas

La polémica sobre las mascarilla se cierne sobre si las que usamos son convivientes. "Hay que tener en cuenta que para que las mascarillas se usen tienen que ser accesibles . En este sentido, las quirúrgicas, de tela o higiénicas, no son las mascarillas para situaciones de máximo riesgo , pero en términos generales son las más accesibles para la población. No podemos pensar que todo el mundo puede ir con mascarillas FFP2, o con mucha protección también, por los costes ambientales que eso tiene ", añade Gullón.

"Ahora que no hay rotura de stock, yo creo que lo recomendable, en este caso una reunión de trabajo en un espacio cerrado, se utilicen mascarillas FFP2 . Tienen que ser reuniones de larga duración, en una de 15 minutos no merece la pena. Aunque se mantenga la distancia, lo mejor sería esto. Es el principio de máxima precaución, yo lo aplicaría aquí ", explica la especialista, quien destaca que "mejor que utilizar mayor protección es saber utilizar bien una mascarilla higiénica, quirúrgica o de tela, respetar el número de lavados y la horas que la puedes llevar". La falsa seguridad es un peligro, asegura.

"No obstante, si vas a hacer una reunión familiar y no hay ningún positivo, no hace falta utilizar mascarillas con mayor filtrado. Además, son muy angustiosas. Con convivientes no tiene mucho sentido. Entre amigos, hay que intentar quedar al aire libre y mantener la distancia, no te metas a una habitación cerrada con poca ventilación", añade la doctora.