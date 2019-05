Verdad o mito: es necesario beber ocho vasos de agua al día

La respuesta no es sencilla ya que las necesidades de cada persona dependen de muchos factores por lo que según Mayo Clínic no hay “una fórmula fija”. Se debe de tener en cuenta que, que otra con distintas condiciones de vida. Esto es,

No obstante, el agua que se pierde “cuando respiras, sudas, orinas y evacúas los intestinos” debe de reponerse y, si queremos encontrar una respuesta, citando a las National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina), la misma fuente establece que lo ideal serían unos 3,7 litros para los hombres y uno menos para las mujeres.