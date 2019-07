Continúa la investigación de los asesinatos de un hombre de 56 años y de su madre de 86 en Cuenca

Fue entonces cuando llamó a unos familiares para pedir auxilio y, al no recibir respuesta, decidió salir a la calle para alertar a los vecinos. Los vecinos de la familia no consiguen explicarse el motivo de estas dos muertes ya que aseguran que tanto el hijo como la madre. Además, afirman que el hombre no era problemático. En el ayuntamiento las banderas ondean a media asta y se han decretado tres días de luto en la localidad.