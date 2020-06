Cuidado con la batería: el consejo a la hora de visitar el autocine

Los autocines , ese reducto de lo vintage y la nostalgia, está viviendo un resurgimiento a consecuencia de la pandemia de coronavirus, no solo en EEUU o países europeos como Alemania, sino también en España, y es que poder ver una película en pantalla grande desde tu propio coche es, hoy por hoy, la forma más segura de ir al cine. Sin embargo, el principal consejo para ir al 'drive-in' es tener cuidado con la batería del automóvil . Especialmente ahora que los contactos están todavía limitados.

No es extraño que la batería se pueda agotar y que el establecimiento no tenga prevista ninguna medida para solventar la situación. Existen ocho autocines en toda España, que están en Alicante (Cinemacar), El Saler (Pinedo-Valencia), Getxo (Vizcaya), Gijón y Madrid Race. Y es que el sector está experimentando una especie de boom por el coronavirus y en países como Alemania se abren nuevas salas sin parar (han pasado en poco tiempo de 20 a 50), en parte, porque es de los pocos negocios de ocio que no cerraron durante el confinamiento.