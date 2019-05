El padre Dave Smith: De la misa dominical al ring

Las dos caras del padre Dave Smith: Del sermón dominical al ring, porque este hombre de 57 años es cura por vocación y de noche, boxeador por ambición o más bien por reivindicación. Este religioso ha optado por esta su particular forma de luchar por lo que cree. Para Dave Smith la preocupación por los más vulnerables es lo primero en la comunidad cristiana que dirige en una iglesia anglicana de Sydney desde hace 30 años.

Con las elecciones australianas a la vuelta de la esquina este cura se siente frustrado por el trato que Australia da a los refugiados. "Es vergonzoso. es una parte muy oscura de la historia australiana. Perdimos nuestra compasión", dice. Asi que,, durante la misa predica su bondad y en el ring combate contra la poca transparencia, de los politicos..

Dios decía que los sacerdotes usan muchas batas porque tienen mucho que esconder, pero el boxeador, está desnudo,y no esconde nada. No esconde ni la bolsa, es decir el dinero que gana que en el caso de Smith va directo a causas sociales. A pesar de su edad, a este hombre de fe le quedan muchas ganas de seguir repartiendo ayuda y no la pide, sino que la busca él mismo con sus propias manos.