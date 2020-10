El cura de Valdepeñas abronca a los feligreses por no rascarse el bolsillo para restaurar la iglesia

Emilio Jesús Montes Romero aparece en un vídeo en el canal de Youtube de la iglesia, que tras el revuelo ha sido borrado, criticando a los feligreses por no rascarse el bolsillo para ayudar con la restauración que ha durado nueve años.

El cura va directo al grano con un tonillo entre agresivo pasivo. "La semana que viene inauguramos la obra y nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado. Eso es un tema tabú...pero es que nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar. Se ve que eso no os importa", dice y continua: "Saben cuánto ha costado la obra", se pregunta y se responde. "un millón cien mil euros, ha costado la obra. ¿Cuánto ha puesto la parroquia? 600.000. ¿Cómo se recauda este dinero? porque hay mucha gente de la parroquia que está suscrita por medio de banco a dar 10, 15, 20… Los que más dan 50 y los que menos dan seis euros".