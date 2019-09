Da a luz en Murcia en mitad de una tormenta eléctrica provocada por la DANA

Ha sido una semana de partos. Si ayer eran rescatadas tres mujeres embarazadas en Vega Baja a los que las circunstancias hicieron ponerse de parto, hoy en Murcia ha nacido una pequeña en medio de una tormenta eléctrica. Ebykere, una vecina de la pedanía de Puente Tocinos se presentó andando con su marido y su niño de dos años en elen mitad de la tormenta eléctrica, tras no encontrar transporte público que la trasladara al hospital.

El Área 7 de Salud del Hospital Reina Sofía escribía en su cuenta de Twitter "ayer estábamos preparados para todo en el, pero no habíamos imaginado un final tan emocionante y feliz", en relación al final feliz de esta bonita historia. Y como destaca la Opinión de Murcia, el Reina Sofía no tiene paritorios al no contar con maternidad. La niña de más de tres kilos se llamará Sofía en honor al hospital.