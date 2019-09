El sospechoso del crimen de Dana, 13 horas impasible sin colaborar

Más de 13 horas de trabajo del servicio de criminalística de la Guardia Civil en la vivienda del sospechoso del crimen de Dana. Él, impasible en el exterior, sin colaborar. No tiene por qué hacerlo, cierto, pero su abogado ya lo ha dicho, no declarará con los guardias. Sólo en el juzgado. Podría haber hablado pero no quiere decir nada, “se mantiene en su inocencia, tranquilo”. La búsqueda de más pruebas seguirá este viernes. Durante la jornada del jueves han estado más de dos horas de en la escalera. El lugar donde ya hallaron sangre y los resultados de ADN confirmaron que eran restos biológicos de Dana. Buscan más certezas de que en la casa se cometió el crimen. Pero estaba lavado con lejía y agua fuerte. Una pared incluso recién pintada.