Dani vive en Parla, Madrid. En noviembre de 2017 llegó la peor noticia para él y su familia. Le diagnosticaron una leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer muy raro en niños . Desde entonces Dani, de 8 años, no ha dejado de pelear.

Vanesa, la madre de Dani cuenta cómo la vida les cambió por completo: “Me sentí hundida”. Explica cómo se dio cuenta que algo no iba bien. Había llevado al niño al médico a unas pruebas y le dijeron que lo trasladaban al Hospital 12 de Octubre en ambulancia. “Ahí ya sé que algo no anda bien pero tampoco me imaginaba el diagnóstico”, dice entre lágrimas.