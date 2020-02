Y Dani 'resucitó' 59 días después de que su cuerpo ardiera en Granada y le dieran por muerto

Dani solo tiene 22 años, pero cree que se puede resucitar. Y no por fe. Sino porque lo ha vivido en sus carnes. No solo porque en su día durante unas horas se le diera por muerto en un incendio ocurrido en Granada sino porque 59 días después de que su cuerpo ardiera y que nadie diera un duro por su vida ha recibido el alta.

“ El 14-12-19 me daban por muerto, hoy 59 días después de lucha y ganas por seguir viviendo recibo el alta, mil gracias a todos los que han hecho que esto sea posible”, reza el mensaje de Daniel en la red social Twitter.

Según la nota de prensa emitida ese día por la Policía Local de Granada, cinco de los jóvenes tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. El sexto joven, Dani, era el que peor se encontraba con quemaduras de consideración tanto en tronco como en extremidades inferiores. De hecho le dieron por muerto durante dos horas. Pero no. Dani estaba vivo y ahora tiene una nueva oportunidad. Así se lo reconocen en las redes.

Mensajes como " Los que te daban por muerto no saben con quien estaban tratando. Con tu fuerza y la ayuda de los tuyos no es nada para ti hermano ¡A seguir! ¡Siempre fuerte!" (@9Fpanadero).

"Es la mejor noticia que he leído hoy. No sabes cuánto me alegro Yo pasé una situación muy parecida y aquí estoy, un abrazo muy fuerte"( @mariaO312).