El duro trance de una miss: de ingresar para una operación "supuestamente sencilla", a tenerle que amputar el pie

Ingresó para quitarse una masita muy pequeña del abdomen

Esta es la quinta intervención quirúrgica a la que se somete

"El milagro es vivir", ha dicho

Daniella Álvarez está agradecida símplemente por "estar viva". La que fuese Miss Colombia 2011-2012 ha sido sometida a una operación para amputarle el pie izquierdo y parte de su pierna, pero su ánimo no decae y comparte con sus seguidores de Instagram el duro trance por el que ha pasado en los últimos días tras ingresar inicialmente para una operación "que supuestamente iba a ser sencilla" y que nada tenía que ver con perder un miembro de su cuerpo.

Tras una serie de publicaciones, en las que la exmiss compartía sus momentos más duros en el hospital, el sábado compartió en un vídeo de cuatro minutos todo lo que la ha ocurrido al detalle.

"Hola familia, un saludo muy especial para todas las personas que han estado orando por mí, que han estado pendientes de mí, mis amigas, mis amigos, a los que no conozco que me encantaría conocer, a cada uno de ustedes, gracias, gracias por tantas oraciones. Se estarán preguntando cómo estoy, qué me ha pasado y la verdad es que hasta hoy, casi un mes después de mis operaciones tengo todo el ánimo de poder hablarles, de poder estar aquí sentada y contarles qué ha pasado conmigo", comenzaba diciendo, antes de empezar su relato.

"Bueno, inicialmente vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla. Era retirarme una masita muy pequeña, como una moneda de 200 pesos que tenía en mi abdomen, pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y, en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos", explicaba.

"En estos momentos cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta hizo esto y se cerró. Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día y segunda operación donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia, una isquemia desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies. Gracias a Dios mis piernas están muy bien, pero mis dos pies se vieron afectados, especialmente, mi pie izquierdo. Y esta isquemia, específicamente, no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo y eso llevó a una cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas acá para ayudar a la perfusión mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente", añadía.

La quinta intervención

Por ello, relataba, "debido a esta situación mañana tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo. Tendrán también que tomar un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera porque podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Entonces los médicos y, en familia, lo hablamos y yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta, nadar, y todas las cosas que me gustan. Decidí tener esta cirugía mañana".