Con la llegada del verano llegan también las ansiadas vacaciones para los más pequeños de la casa y una de las dudas que surgen cada año es la relacionada con los deberes. Son tres meses de descanso en los que toca distraerse, jugar y abstraerse del tiempo de estudio, dando prioridad a otro tipo de aprendizaje que tiene más que ver con los sentidos y el desarrollo de la creatividad. Sin embargo, existen corrientes que defienden la necesidad de no hacer un 'parón' drástico que pueda dificultar la vuelta al cole cuando llegue el momento. En lo que respecta a los deberes de verano, ¿es mejor o peor recurrir a ellos?

El debate sobre si es mejor o peor dar tareas a los niños durante el verano es eterno y divide no solo a padres y madres, sino también al propio profesorado. Existen corrientes y decisiones de todo tipo al respecto, entrando en juego muchos factores, como la edad del niño. De un lado, estudiar y aprender no debería considerarse como una tarea tediosa y, por tanto, no está de más seguir aprendiendo durante los tres meses de verano. De otro, el tiempo libre es necesario tanto para niños como para adultos: un periodo de relax mental es básico para desarrollar nuestro lado creativo, pensar e indagar en otras áreas de nuestro interés que se alejen de aquellas que debemos abordar por obligación el resto del tiempo.