"Ellos me querían matar": el terror de la víctima de Los Ángeles del Infierno en el juicio

"Yo trabajaba en la obra, era sábado, el Barcelona había ganado la Champions y decidí salir un poco. A las doce entré en un bar, me encontré con un amigo y estuvimos bailando. Una chica me empujó y le dije que no empujara que si quería pasar que lo pidiera. Entonces uno de los chicos me dijo., ¿Qué le dices a la chica? Y me empezaron a pegar, me sacaron fuera, y cuando me levanté del suelo tenía sangre en el pecho y el brazo. Me querían matar, ellos me querían matar, solo pararon cuando llegó la policía. Solo pudo atrapar a dos, yo casi no tenía fuerzas ni para levantarme.