Las defensas de los cinco jóvenes pedían la libre absolución para ellos. En la primera sesión del juicio, el pasado lunes, el principal acusado negó los hechos . "Yo cogí y me fui", apostilló en relación con el momento en que vio la discusión a la salida de la discoteca, donde indicó que fue con uno de los otros cuatro, mientras que con el resto se habían saludado en el interior del local.

Su amigo "quiso cogerle" pero "no se entendieron", por lo que le dijo que se fueran de allí "porque no iba" con ellos el asunto. "Yo me fui a mi casa" y el joven procesado con el que había salido "para la suya", ha agregado, desmintiendo que llevara navaja o arma blanca alguna consigo. Habría llegado a su casa pasadas las 8:00 horas y, al levantarse y bajar a la calle, sobre las 11:00 horas, algunos vecinos hablaban de la pelea.