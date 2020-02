Declaran culpable de homicidio imprudente al joven acusado de matar de un disparo a su hermano

En la vista oral, Euris Ariel afirmó que no tenía intención de apretar el gatillo y que le "falló la mano", dado que en el pasado recibió un machetazo por parte de unos pandilleros al salir de un restaurante.

"Me volví loco. Se me pasó por la cabeza tirarme por el balcón", relató entonces el joven sobre lo sucedido, indicando que pensaba que la escopeta no estaba cargada y al cogerla, le falló la mano y se disparó. El disparo alcanzó a su hermano en el pecho y le produjo un hemotórax derecho masivo por traumatismo torácico severo, provocando su muerte.