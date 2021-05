Declaran no culpable a un hombre acusado de degollar y dejar morir a su víctima en Almería

Un jurado popular ha declarado este jueves en la Audiencia Provincial de Almería no culpable al acusado de degollar con un cuchillo a un hombre y dejarlo morir desangrado en una calle del barrio de Pescadería de la capital almeriense.

El jurado ha leído esta mañana su veredicto ante el acusado en una sesión presidida por la magistrada de la Sección Segunda, Soledad Jiménez de Cisneros, en el que por mayoría de siete a dos votos no ha quedado probado que fuese él el que matase a la víctima.

También han aceptado la versión de un amigo que corroboró este traslado de muebles, que concluyó sobre las 23 horas 30 de la noche , momento en el que, según este testigo, el acusado se quedó en la puerta de su casa . Asimismo, han subrayado que el hombre está enfermo -el acusado apuntó durante la vista que sufre una esquizofrenia- y que su familia no le deja salir por la noche.

No han dado por válida la declaración del testigo protegido

No han dado por válida , por el contrario, la declaración del testigo protegido , quien manifestó que vio al autor de los hechos con una gorra oscura y una chaqueta oscura . Han indicado que aunque en la vivienda del acusado se localizaron dos prendas similares a las descritas, éstas no tenían sangre, como tampoco la presentaba un cuchillo localizado por la Policía.

Han aseverado también que no se ha demostrado el móvil del crimen y que se desconoce la relación del acusado con la víctima, en cuyas uñas no fue encontrado el perfil genético del presunto agresor. Así, concluyen que el cadáver presenta cuatro puñaladas en el tórax pero que no ha quedado acreditado que fuese el acusado quien se las propinase.