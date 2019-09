La declaración de los padres de Gabriel será “la más larga y la más dura”

En medio de una gran expectación, a las nueve de la mañana. Intentará demostrar que lamientras la acusación particular asegura que, de haber querido,. El abogado de la familia, Francisco Torre, advierte de queserá “la más larga y también la más dura”.Hoy tras escuchar la versión de la asesina confesa, testificarán, los padres del pequeño Gabriel. También declararán, la, que estaba con él y con Ana Julia Quezada en el momento de la desaparición, y una. La familia declarará a puerta cerrada por expresa petición suya.





El abogado de los padres de Gabriel ha dicho que la suya será la declaración “más larga y también la más dura”, en un comunicado a través de la plataforma mareadebuenagente.org, en el que ha recordado que la única encausada por el crimen del menor, que estuvo once días desaparecido, también declarará al inicio de la jornada "si lo tiene a bien" y no opta por acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de alguna de las partes.