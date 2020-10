Demanda a su exmarido por su orientación sexual y le pide una indemnización

Responder ante el juez sobre su orientación sexual

Javier Molpeceres, abogado de Vilalta, señala que su cliente ha debido responder ante el juzgado sobre su orientación sexual porque "negarse a hacerlo habría podido interpretarse como admisión de los hechos de la demanda. De hecho, él quería declarar en la vista, para reclamar su libertad, pero ni el fiscal ni la otra parte lo pidieron y no pudo hacerlo". La Fiscalía pidió la desestimación de la demanda en la vista oral que se celebró la semana pasada en la Ciudad de la Justicia de Valencia. El procedimiento que ha llevado a que Vilalta tenga la sensación de que se somete a juicio su libertad sexual tiene su origen en el Código Civil, que contempla la posibilidad de nulidad cuando el consentimiento para el matrimonio se produce desde el error o el engaño de una de las partes; la exmujer considera que se le ocultó la homosexualidad y que, de haberla conocido, no habría accedido al matrimonio. "El Código Civil habla de error o engaño, pero luego es la jurisprudencia la que interpreta esa previsión, y en un listado de supuestos esa jurisprudencia señala la homosexualidad como una patología. Eso es lo que tenemos voluntad de combatir", explica el letrado.

Se casó desde la conciencia de tener la condición heterosexual

Vilalta defiende que no se trató de una ocultación deliberada de su homosexualidad, sino que en el momento de casarse lo hizo desde la conciencia de tener la condición heterosexual, algo cierto aunque hubiera tenido alguna experiencia homosexual anterior y aunque, años después de divorciado, haya cambiado su orientación.



En ese sentido se declara bisexual, una condición que, según opina, permite tener un matrimonio heterosexual perfectamente. Esta orientación, sobre la que no debería verse obligado a declarar ante un juez, explica su abogado, no afectó a los cinco años de relación, dos de noviazgo y tres de matrimonio, con la mujer demandante.