Demi Lovato celebra el aniversario de la sobredosis que casi termina con su vida: "Soy muy afortunada"

El pasado mes de julio de 2018, la cantante Demi Lovato sufrió una sobredosis que casi le costó la vida . Según se informó a los medios de comunicación internacionales, la exchica Disney estaba celebrando una fiesta en su casa junto a unos amigos. Tras ingerir varias drogas, Demi Lovato sufrió una fuerte sobredosis por la que tuvo que ser trasladada al hospital para que le salvasen la vida . Dos años después, la intérprete de 'Cool for the Summer' ha celebrado este día en sus redes sociales calificándolo como el día de su "milagro".

"En los últimos dos años, he trabajado más por mí misma que en toda mi vida. Cosas que solían tenerme hundida durante semanas o incluso meses pasan ahora como tormentas troplicales porque mi relación con Dios me ha dado infinita seguridad. Mucho antes de tener un anillo de compromiso en el dedo, llevaba la palabra 'YO' para recordarme a mí misma que, sin importar nada, me prometo a mí misma amarme. No puedes amar completamente a otra persona sin quererte a ti misma primero" continúa expresando en la publicación que ha compartido con todos sus seguidores.