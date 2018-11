La presunta asesina de Denisa la habría intentado matar antes

Daniela, la madre de Denisa, la joven apuñalada hasta la muerte en Alcorcón, ha contado a Informativos Telecinco que la acusada del crimen ya había intentado antes matar a su hija. La detenida, Rocío, en prisión preventiva, insiste en su inocencia. Su novio y ex de la fallecida le da una coartada .

La madre de Denisa ha revelado a Informativos Telecinco que se ha dado cuenta de que la detenida por la muerte de su hija ya intentó acabar con ella antes. Lo ha hecho revisando los mensajes que su hija le mandó el 13 de noviembre. La acusada le decía a Denisa, según ha relatado la madre, que no había conseguido su propósito una vez, pero que la segunda no fallaría, que la rajaría, y la mataría. Le espetaba que estaba embarazada de Mario y que Denisa no se iba a interponer en la relación.