Contagiada tras 50 días luchando contra el coronavirus, denuncia el trato recibido en un hotel medicalizado

Todos los días, Mamen cubre con estas bolsas de basura la única ventana de su habitación con 14 barrotes y vistas a un patio interior bastante desapacible. "Me despierto a las 7 de la mañana y tengo esta luz. No hay manera de descansar", declara la auxiliar de enfermería. Ella misma denuncia la falta de intimidad y descanso en este sótano: "A mi me falta el aire. Me encuentro como en un zulo".