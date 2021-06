Historia de la denuncia contra Tomás Gimeno que llegó demasiado tarde para Anna y Olivia: nadie reaccionó a tiempo

En el cuartel de Radazul no saltaron las alarmas

La patrulla del servicio marítimo interceptó a Tomás

Tres cuartos de horas después la patrulla del servicio marítimo lo interceptó cuando volvía a puerto sin los petates. Y no tenían aviso para detenerlo. Beatriz esa noche no llegó a poner la denuncia. Tomás se quedó sin batería, ya no le localizaron y alguien pensó que al no tener convenio regulador no se podía poner una denuncia por secuestro parental y que la denuncia que pretendía poner la madre, no obstante, no era urgente.