La pesadilla de Dolores, la madre que se ha visto obligada a denunciar a su hijo con autismo por sus continuas palizas

Desde que cerró la planta del hospital que atiende a menores con trastornos,, ya que en cualquier momento su hijo puede dejarla en el suelo de solo un golpe y su reacción debe de ser rápida para que se active el protocolo de emergencia. Un reglamento que inmediatamente envía a su casa a la Policía Local para frenar a Álvaro en sus momentos más agresivos. Pero esta ayuda no es suficiente paraque faciliten su ingreso en una residencia o para buscar otro tipo de socorro.

Una de las últimas palizas que recibió de su hijo le produjo varias lesiones en la espalda “me la puso morada” y se asustó cuando recibió varios golpes en la cabeza “se me nublo la vista”. Pero el dolor físico no supera al dolor que sufre a diario esta madre que quiere lo mejor para su hijo pero que necesita un respiro y alegarse de él por su propia salud. Porque las 17 pastillas que intentan calmar al adolescente no son suficientes para moderar sus palizas “sigue agrediéndome, aunque con menos fuerza”.