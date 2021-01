Denuncia a un hombre de 29 años que se llevó a su hija de 11 a vivir con él

Una madre de Santo Domingo (República Dominicana) ha denunciado públicamente que un hombre de 29 años se llevó a principios de esta semana a su hija Lisbeth, de once, a vivir con él . Completamente desesperada, Agueda Mateo ha implorado al individuo, identificado como Iván, que le devuelva a su pequeña .

“Es tan solo una niña de 11 años, ella no sabe nada aún. No me hagas sufrir tanto, entrégame a mi hija. Ella sufre de asma, devuélvemela por favor”, reclamó la madre a través de DM Noticias RD. Mateo reveló al citado medio que hace unos días encontró una conversación en el móvil de su hija con propuestas "indecorosas" hechas por el hombre.