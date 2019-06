Denuncia en Santiago que su vecino abusó sexualmente de su perra y le provocó infecciones vaginales

El denunciante asegura que tuvo que llevar en varias ocasiones a su perra de raza bóxer al veterinario por infecciones. Los profesionales no encontraban la causa que le provocaba al animal aquellos problemas , hasta que le aseguraron que las infecciones provenían de haberle introducido al animal algún objeto.

Reclaman contundencia

A raíz de esta denuncia, los colectivos animalistas Libera y Fundación Franz Weber han señalado que se trata de "contextos puntuales", pero que "no están debidamente sancionados". Al respecto, puntualizan que el Código Penal "recoge penas de hasta un año de cárcel por la explotación sexual de animales" y reclaman "contundencia" para "evitar nuevos casos vomitivos" como el investigado en Santiago.

"Hasta 2015 la zoofilia no estaba contemplada como delito en España y el Código Penal lo ha incluido en el tipo relativo al maltrato animal, el artículo 337, que recoge penas de prisión de hasta un año, si la crueldad ejercida no acaba con la vida del mismo o no se hubieran empleado armas u objetos, y la inhabilitación para la tenencia, comercio o profesión relacionada con animales por un máximo de 36 meses", han expuesto los animalistas.