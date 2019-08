Denuncian la expulsión de un niño con autismo de un campamento de verano en Bilbao

La asociación ha explicado que la familia del menor ha indicado que éste ya acudió a campamentos organizados por el Ayuntamiento bilbaíno en el verano de 2017 y no hubo "problema alguno", por lo que decidió repetir experiencia este verano, después de haber recibido varias comunicaciones por parte de Bilbao Musika, "que le invitaba a que lo hiciese".

Antes de la inscripción, se trasladó a los responsables que el niño tiene autismo y no le pusieron ninguna traba . El mismo día que comenzaban las colonias la familia del menor se lo hizo saber a la monitora que le recibió y en ningún momento se puso inconveniente a su participación.

Los dos primeros días de la actividad "transcurrieron con normalidad" pero el tercero llamaron "a la madre para que se llevase al niño" porque, según los responsables del 'udaleku', "estaba desorientado y había mojado a unos niños con agua". Al día siguiente, jueves, "el niño acudió contento como los demás días y, a la salida, le dijeron a la familia que ya no le llevase el viernes", ha indicado Lagundu NEE.

Ante la petición de explicaciones por parte de la familia, los responsables de la colonia de verano argumentaron, "que no podían poner un monitor solo para el niño y que, por la Ley de Protección de Datos, no tenían conocimiento de las características del niño", ha señalado la asociación. Uno de los responsables afirmó que "no se puede perjudicar a todo el grupo en favor de un niño", y que "para eso hay otros udalekus".