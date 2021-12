Desahucian a una anciana de su piso tras 50 años pagando puntualmente alegando que tenía un perro

Una anciana, de 87 años, acaba de ser desahuciada, aprovechando que no estaba en casa y a pesar de no haber una sentencia firme ni un juicio que lo avale. Llevaba casi medio siglo en la misma vivienda y siempre había pagado. Pero los propietarios de la vivienda, dueños de un inmueble que destinan al alquiler turístico, alegaron que tenía perro y que el contrato no lo permite.