Trastorno bipolar, una dura separación: la familia y Cercedilla en vilo por Blanca Fernández Ochoa

Los más cercanos a Blanca reconocen que ella la sufría y que en estos momentos vivía con su hermana. No acababa de superar una dura separación, un golpe duro en su vida aunque se hubiera producido hace diez años. El cariño de la gente y de su pueblo hacia Blanca, toda una figura de nuestro deporte, lo demuestra el hecho de cómo se han volcado los voluntarios en su búsqueda. Dolores Fernández Ochoa, hermana de Blanca, ha dado las gracias porque "todo el mundo está volcado, es muy emotivo". La familia cree que Blanca ha podido sufrir un accidente cuando iba a hacer senderismo. Más de 300 efectivos y tres helicópteros están buscando a Blanca. Las autoridades ya han dejado claro que no vayan más.

Blanca no se llevó el móvil en su escapada al monte. Según fuentes cercanas a Fernández Ochoa, la exesquiadora comunicó a su hija Olivia, que estaba pasando unos días en Murcia, que se iba unos cuatro días a caminar, cosa que hacía en solitario de vez en cuando, por eso se dio la alarma de su desaparición más tarde.

La familia se aferra a un accidente

La familia de Blanca Fernández Ochoa asegura que no hay indicio de que su desaparición no haya sido un accidente. Así lo ha manifestado David Federighi, que ha ejercido de portavoz de la familia frente a los medios de comunicación antes de comenzar de nuevo las labores de búsqueda de la deportista. Federighi ha afirmado que cada día que pasa están más preocupado" pero que hoy se va a movilizar "mucha gente" para localizarla o encontrar algún indicio.

"Hasta ahora se han peinado muchas zonas con helicópteros y ha habido profesionales peinando el monte y no ha habido ningún indicio de dónde está", ha apuntado. En este sentido, ha explicado que hoy colaborarán en las labores de búsqueda tanto voluntarios como vecinos de Cercedilla que ya están preparados con "mochilas y bastones para salir a caminar el monte".

Pese a ello, ha mantenido que no hay "ninguna novedad" aunque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado continuarán con las labores de búsqueda. En relación a la causa de la desaparición de la deportista, el portavoz y familiar ha señalado que "no hay ninguna razón" para pensar que no ha sido un accidente.