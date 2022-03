El juez permite el desbloqueo de los móviles de Marta del Castillo y Miguel Carcaño, pero no del resto de los implicados

El juez permite el desbloqueo de los teléfonos móviles de Marta del Castillo y Miguel Carcaño, pero no del resto de los implicados

El magistrado ha señalado que el objetivo de dicha investigación es saber dónde puede estar el cuerpo y no quién mató a Marta del Castillo

El propio Miguel Carcaño dio permiso, a través de carta, para investigar su dispositivo: "Se terminó el tiempo de mentir"

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Álvaro Martín, autoriza el desbloqueo de los teléfonos móviles de Marta del Castillo y de Miguel Carcaño para tratar de arrojar algo más de luz al caso de la joven sevillana. Eso sí, el magistrado no permite acceder al móvil del resto de los implicados, como el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, Samuel Benítez o Javier García Marín, el Cuco.

El perito Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus, solicitó el pasado mes de enero los códigos PUK para desbloquear las tarjetas SIM de los implicados, pero el juez, solo permitirá el rastreo de los móviles de Miguel Carcaño y Marta del Castillo, según El Diario de Sevilla.

Solo para encontrar el cuerpo, no para saber quién la mató

El propio Carcaño autorizó la investigación de su teléfono, a través de una carta, en la que expresaba que "ya se terminó el tiempo de mentir para encubrir". Con esas palabras, el juez solo ve posible investigar el terminal del autor de la misiva y de la víctima.

El juez ha recordado al perito que el acceso a los terminales no tiene por objetivo esclarecer los hechos, si no saber dónde puede estar el cuerpo de Marta del Castillo "siendo ésta la perspectiva que debe seguir en la pericial", ha indicado. "No tiene por objeto el esclarecimiento de la autoría de los hechos, como parece que el perito viene a entender en su solicitud de identificación de número PUK. Esta pieza separada se ciñe a la comprobación del lugar en el que pueda encontrarse el cuerpo de Marta del Castillo", indicaba

Antonio del Castillo muestra su indignación por la decisión judicial

Tras conocer la decisión del magistrado, el padre de Marta, Antonio del Castillo, ha expresado su desacuerdo con la decisión judicial, a través de Twitter. "Si teníamos alguna posibilidad de encontrarla, ya nos están poniendo más piedras en el camino y todo desde el Palacio de JUSTICIA", ha escrito. La familia de Marta del Castillo no entiende por qué no se puede acceder a los teléfonos móviles del resto de implicados, lo cual podría arrojar luz sobre qué sucedió la noche de la desaparición de la joven, en enero de 2009. "El juez ya no quiere que se investiguen los posicionamientos del hermano y compañía", ha añadido.