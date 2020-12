Descartan la muerte violenta o por coronavirus de la pareja que hallaron sin vida en Sevilla

Los vecinos indicaron que no contestaban a las llamadas a la casa, que desde la vivienda se desprendía mal olor y que el perro que tenían los fallecidos no paraba de ladrar.

Bomberos y sanitarios se dirigieron a la vivienda y tras forzar la puerta encontraron los cadáveres. No había signos aparentes ni de robo ni de muerte violenta "ella falleció antes y él falleció después, pero no sé por qué no avisó", explica un vecino.