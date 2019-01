Desconecta a la persona equivocada pensando que era su hermano

Shirell Powell recibió un día la llamada que nunca habría querido recibir y que no debería haber recibido. Era del hospital del Bronx, en Nueva York , donde le dijeron que su hermano estaba hospitalizado en estado muy grave.

Powell llamó a la familia que vive fuera de la ciudad para que acudiera a despedirse de él. Para, fue muy duro despedir a su padre, cuenta la mujer en declaraciones al diario New York Post

Cuando estaban a punto de enterrar a aquel hombre, alguien les llamó de la oficina del forense para decirles que el fallecido no era su hermano, sino otro hombre: Freddy Clarence Williams.

La familia se alegró de que a pesar de todo aquel hombre no fuera su hermano. No obstante, lamentan que han desconectado a otra persona que podía tener familia e hijos que, quizás, no hubieran tomado la misma decisión que ellos.