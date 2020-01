Descubren la irregularidad del bus de línea Mancor-Inca: atan la puerta con una cuerda

Esta no ha sido la primera denuncia de estas circunstancias en la línea TIB: ya sea deficiencias, suciedad y averías en los buses que cubren el trayecto, entre otras cosas. Una de las viajeras ha explicado que, “atar la puerta con una cuerda no solo supone un riesgo para los usuarios sino que lo considero un insulto y no es la primera vez que ocurre algo así, hace un tiempo ya la ataron con una bolsa”.