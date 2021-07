Desirée Vila busca su primera gran medalla: "Vale más las ganas que tú tienes de hacer cosas que la discapacidad"

En Polonia quiere "ver cómo están en cuanto a marcas" sus principales rivales continentales. "No ha habido muchas competiciones y no sabemos como están en cuanto a ránking" , advirtió la gallega, que llega a la cita continental con el aval de su gran salto.

Vila ya había saltado por encima de los cuatro metros en una prueba en Italia. "Pero este año hemos tenido mala suerte con el clima y no fue válido por el viento. En Basauri lo primero que hice es ver si lo era y luego celebrarlo. Me quedaban todavía cuatro saltos y quería estar concentrada hasta que terminase la competición y ya luego cuando volví a Madrid fue cuando todo el mundo empezó a darme la enhorabuena y ya te empiezas a creer que vas a los Juegos", subrayó.

Lleva sus incansables ganas de vivir tatuadas en su pierna de carbono. " Vale más las ganas que tú tienes de hacer cosas que la discapacidad que tengas" . La suya la acompaña desde los 15 años, cuando una fatal negligencia médica truncó su carrera de gimnasta. "Fue muy duro verme sin una pierna, pensaba que habría muchas cosas que ya no íbamos a poder hacer". Pero pudo intentarlo y así consiguió volver a correr, a montar en bici, a nadar en la playa. "Yo puedo mojar la prótesis, montar en bici, puedo patinar....puedo hacer prácticamente de todo y hay mucha gente que si no lo hubiese visto en mi canal no se hubiese planteado nunca que una persona con una discapacidad tiene una vida tan plena. Una vida repleta de deporte y de humor".

"Pero todavía no es sencillo. El material deportivo es muy caro, no hay tantas oportunidades ni tantas becas y aún no está tan visibilizado, pero soy optimista de cara al futuro porque creo que esto va a más. A mí me han dado todas las oportunidades posibles y ojalá que para las que vengan detrás sea incluso más sencillo", añadió.