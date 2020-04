Un desliz del padre de Malú podría haber desvelado el sexo del bebé que esperan la cantante y Albert Rivera

Aún así, las informaciones acerca del embarazo de la cantante de 'Blanco y Negro' no paran de sucederse. Esta misma semana, Malú salió al paso de una información publicada en la que se aseguraba que iba a dar a luz en casa .

Una noticia que no sentó nada bien a la intérprete pues rompió su silencio para manifestar públicamente que era una información falsa: "Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas, porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta. Gracias".