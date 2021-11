Desvelados los consejos de estilo para triunfar esta Navidad

Después de meses en casa, se aproximan fechas especiales y todo el mundo quiere verse mejor que nunca. Pero, ¿cómo se supone que debemos vestir en las fiestas? ¿Existe algún uniforme infalible? . El actor José Lamuño no lo duda: “hay veces que voy afeitado, directamente, completo. Y, otras veces, como hoy, intento limpiarme el cuello, patillas, mejillas…".

Todos podemos lucir una barba con estilo en estas fechas pero, Lamuño o Rubén Cortada lo hacen sin esfuerzo. Cuidarse es imprescindible para ello. “Va un poco dependiendo de la situación. A dónde vamos, a quiénes vamos a ver…a mí el esmoquin me parece una prenda que tienes que tener sí o sí”, confirma Cortada.

Quim Gutiérrez y Javier de Miguel saben cómo triunfar en cada ocasión. Ellos nos cuentan sus secretos de estilo. “El afeitado es muy importante. Ahora mismo, después de llevar un tiempo la barba más larga, a raíz de un rodaje en el que he tenido que cortármela más, le he cogido el gusto y me veo como más fresco”, destaca Gutiérrez. Hay que prestar atención a todos los detalles. Una barba bien arreglado o un perfecto apurado serán claves para ser el más elegante de las próximas fiestas.