El detenido por el crimen de Marta Calvo: “No la maté, no sé de qué murió”

Jorge Ignacio Palma dice que Marta Calvo se le murió. Estuvo cinco horas declarando con su abogado. A las 11 de la noche le trasladaban al cuartel del Patraix después de contar su versión, preparada durante las semanas que ha estado escondido en un piso de Valencia. Pero no confesó un crimen . Explicó una versión dulcificada en la que Marta habría muerto accidentalmente, tras una noche de sexo y drogas.

De madrugada Jorge se había entregado . “Soy el que estabais buscando” . En ese momento no explicó cómo la mató. El delegado del Gobierno, sin embargo, daba su versión. Una muerte violenta.

Hasta ayer las hipótesis policiales apuntaban a que podía ser una muerte sobrevenida u otra denegación de auxilio parecida a la que protagonizó meses antes con una prostituta fallecida por sobredosis. Ahora, los investigadores tienen dudas; no cuadra el descuartizamiento con lo hallado en el escenario del crimen porque no han encontrado sangre en cantidad que oriente a algo tan atroz; pero a la vez piensan que si esconde el paradero del cuerpo, “jugando” a no decir la verdad, o de verdad descuartizándolo, es porque el crimen sí puede haber sido violento.